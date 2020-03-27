HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde ölü sayısı 23 bini geçti

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde ölü sayısı 23 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 08:21 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 500 bini aştı, can kaybı ise 23 bini geçti. Öte yandan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 82 bin 179'e çıkarak Çin'i geçti ve salgının merkez üssü haline geldi.

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde ölü sayısı 23 bini geçti

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 662 kişi daha hayatını kaybederken, ülkedeki toplam can kaybı 8 bin 165'e çıktı. Salgının başından beri ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 80 bin 539'a çıkarken, 10 bin 361 kişinin iyileştiği bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artarak 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 bin 188'e çıktı. İspanya'da 29 Mart'ta sona erecek OHAL, 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Real Madrid, maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı'nı salgınla mücadelenin hizmetine verdi.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İran'da ise ülke genelinde seyahat etmek ve eyaletlerden çıkmak yasaklandı, meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulması istendi.

ABD'de virüs bulaşanların sayısı 82 bin 179'e, can kaybı ise 1177'ye çıktı. Salgından en fazla etkilenen New York'ta ilave pilot önlem olarak bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Washington'da ise eczane, banka ve temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı ise 3 bin 922 artarak 29 bin 155'e ulaştı. Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm gerçekleşti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise yurt dışı kaynaklı yeni vakaların artışı nedeniyle yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirildi.

RUSYA'DA TAHLİYE UÇUŞLARI HARİÇ TÜM UÇUŞLAR DURDURULUYOR

Rusya'da alınan yeni tedbirler kapsamında, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart'tan itibaren durdurulacağı bildirildi. Başkent Moskova'da market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafeler 28 Mart-5 Nisan arasında kapalı olacak.

Rusya Bakanlar Kurulu, ülke çapında "acil durum" ilan edilmesini öngören yasa tasarısını, parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, öğrencilerin 28 Mart-5 Nisan arasında tatil yapacağını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından biri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talep etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kendilerini karantinaya aldı.

Irak’ta sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatıldı.

Bangladeş'te yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı 34 mülteci kampı karantina altına alındı.

Nijerya'da şehir içi seyahatlerin yasaklanacağı duyuruldu.

Kovid-19 gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi tedbirler kapsamında video konferansla yapıldı.

YUNANİSTAN, HİNDİSTAN'DAN KLOROKİNİN GETİRTTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi hiçbir ülkenin tek başına Kovid-19 krizinin üstesinden gelemeyeceğini açıkladı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan'dan iyileştirici etkisi olduğu belirtilen klorokinin (chloroquine) maddesi tedarik etti. Ülke basınındaki haberlerde, özel uçakla getirilen 5 ton klorokininin, ilaç haline getirilmek üzere fabrikalara teslim edildiği belirtildi.

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri karantinaya alındı.

Kazakistan ve Ermenistan'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Kanada 3 bin 292 / 33, İngiltere 11 bin 658 / 578, Avusturya 6 bin 398 / 49, Yunanistan 892 / 26, İsviçre 10 bin 14 / 161, Avustralya 2 bin 766 / 12, Hollanda 7 bin 431 / 434, Belçika 6 bin 235 / 220, İsrail 2 bin 666 / 8, Suudi Arabistan 1012 / 3."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtıOtomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İspanya İtalya ABD

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Ünlü oyuncunun 'evde kal' pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun 'evde kal' pozu olay oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Diğer Haberler
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler

Akılalmaz olay! Saatlerce izleyip 12 kişiyle baskın yaptılar

Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı

Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı

CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı

CHP'li eski milletvekili koronavirüse yakalandı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Son dakika! THY, New York uçuşlarını durdurdu

THY, New York uçuşlarını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.