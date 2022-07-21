HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

21.07.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, şehirde Covid-19 vakalarının tedavisi öncelikle başvurulan hastanede yapılacak.

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Eskişehir Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.

Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli olduSon dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüsle mücadele kapsamında toplandı. Toplantıda alınan kararlar, Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

2

KOVİD-19 VAKALARININ TEDAVİSİ ÖNCELİKLE BAŞVURULAN HASTANEDE YAPILACAK

Açıklamada, "Covid-19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine, vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına, Covid-19 hastalarının başvuracağı Covid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezi'nde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güncel tablo belli oldu! Vaka sayıları korkuttuGüncel tablo belli oldu! Vaka sayıları korkuttu
Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalıAkşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı
Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtıErdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi

"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

İşçiler oturma eylemi başlattı! "60 aydır maaş alamıyoruz"

İşçiler oturma eylemi başlattı! "60 aydır maaş alamıyoruz"

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.