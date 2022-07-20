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  4. Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

20.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 96 kişi ise yaşamını yitirdi. Öte yandan vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

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VAKA SAYISINDA ENDİŞELENDİREN ARTIŞ

Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 439 doza ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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