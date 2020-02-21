Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Peş peşe kötü haberler

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi. BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.

İSRAİL'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

LÜBNAN'DA DA İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan'da tespit edilen ilk Covid-19 vakasının, İran'ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki bir kadın olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hasan, ayrıca Covid-19 şüphelisi 2 hastanın da evlerinde müşahede altında tutulduklarını belirtti.

DÜNYA GENELİNDE 2 BİN 247 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.



