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  4. Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Henüz mümkün görülmüyor

Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Henüz mümkün görülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 23:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile ilgili açıklamada bulundu. Koca paylaşımında, "Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Henüz mümkün görülmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz."


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