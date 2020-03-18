Koronavirüs nasıl bulaşır? Maske hangi durumda takılmalı?

Koronavirüsten korunma amaçlı temas mesafesinin korunmasına ve kişisel el yıkamaya vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, kullanılan maskelerin hastalığı başkasına bulaştırmayı engellediğini, kişiyi korumada çok etkili olmadığı uyarısında bulundu.

Kuru öksürük, baş ağrısı ve yüksek ateşle kendini gösteren koronavirüsün özellikle ileri yaştaki kişileri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarda birçok mekanizma ile hastalığın korkutucu etkilerinin ortaya çıkmadığını ifade eden Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, şunları söyledi:

“Koronavirüs, çocuklarda kendini kolay sınırlandıran hastalığa yol açıyor. Çin’de yenidoğan bebeklerde yapılan izlemde önemli sağlık problemi yapmadan iyileştiği saptanmıştır. Çocukların bu hastalıktaki önemi daha çok hastalığın yayılmasına aracılık etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde yetkililerin aldığı okulların tatil edilmesi önemli ve etkili bir önlemdir."

ALTTA YATAN HASTALIKLAR ÖLÜM ORANINI BELİRLİYOR Prof. Dr. Süleymanoğlu, bu hastalığın ölümle sonuçlanma ihtimalinin 50-60 yaş arasında yüzde 1,3 olduğunu belirterek, “Bu hastalık sağlıklı bireyleri değil de altta yatan kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı olan kanser tedavisi gören bireyleri daha çok etkiliyor. Hastaların sorun yaşayanların çoğu 50 yaş üzerinde olup çoğunluğu sadece ateş ve baş ağrısı kuru öksürük gibi şikâyetlerle takip edildiğinde kendiliğinden iyileşiyor. Geri kalan yüzde 9’u zatürre, solunum sıkıntısı, düşmeyen ateş gibi sorunlara ilerlemektedir ki bu grup hastanede yatarak tedavi ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Geri kalan kısım yoğun bakım ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duyuyor ve bunların bir kısmı maalesef ölümle sonuçlanabiliyor’’ diye konuştu.

VİRÜSÜN ETKİSİ İKLİM ŞARTLARIYLA İLGİLİ Mİ? Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, virüsün sıcağa karşı duyarlı olduğunun henüz net olarak bilinmediğinin altını çizerek, “Daha önce koronavirüsün yapmış olduğu iki salgın MERS&SARS. SARS sıcaklık arttıkça sonlandı ancak MERS’te sıcak ülkelerde hastalık ortaya çıktı. Bu virüsün ise hava değişimi ile nasıl etkileneceğini yaşayarak göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü bu koronavirüs salgınının bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli salgın olduğunu, yani pandemi olduğunu açıkladı. Bu dünyada saklanılacak yerin olmadığını vurgulayan oldukça önemli bir açıklama. Dünyanın tamamı hastalığın yayılması konusunda risk altındadır. Ulusal çapta bu kriz oldukça iyi yönetiliyor. Hastalık ülkemize çok geç geldi. Bu alınan önemlerin işe yaradığını gösteriyor. Yayılmayla ilgili ülkemiz bunu kısıtlayacak şekilde girişimlerde bulunuyor. Buna da hazırlığı mevcut’’ ifadelerini kullandı.