Koronavirüs ne kadar ölümcül, sayılardan nasıl bir anlam çıkarılmalı?

Her gün gelen ölüm haberleri dünya genelinde her bir ülke için alarm niteliğinde, yakınlarını kaybedenler için de büyük bir trajedi.

Salgının daha ne kadar kötüye gidebileceğine yönelik tahminler birçok ülkeyi karantina uygulamalarına itti. Peki ama bu ölü sayıları bize gerçekten ne mesaj veriyor? Daha ne kadar kötüye gidecek?

Ölümlere koronavirüs mü neden oluyor?

Her gün paylaşılan ölü sayıları, hastanelerde vücutlarında koronavirüs enfeksiyonuna rastlandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısından oluşuyor. Koronavirüs vakalarının hepsinin bildirilmesi gerekiyor.

Ama bu rakamların bize söylemediği şey ise, bu virüsün ölüme ne ölçüde neden olduğu.

Ölümün asıl nedeni olabilir, ölüme katkıda bulunan bir unsur olabilir veya yalnızca başka bir sebepten dolayı ölmekte olan birinin vücudunda tespit edilmiş olabilir.

Koronavirüsten ölenlerin çoğunda, kalp krizi veya diyabet gibi başka sağlık sorunları da görüldü. Dolayısıyla koronavirüs bu hastalıkların üstüne ölümü güçlendiren bir faktörü olabilir.

Örneğin, İngiltere Conventry'de, koronavirüs testi pozitif çıktıktan bir gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki hasta, o dönem koronavirüsten ölen en genç kişi olarak kaydedilmişti.