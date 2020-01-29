Koronavirüs neden piyasaları etkiliyor?

Çin'de ortaya çıkan ve başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs sadece sağlık ile ilişkili kurum ve çalışanları değil finansal piyasaları da kaygılandırıyor.

Yaklaşık altı bin kişinin virüsten etkilenmesi ve hayatını kaybedenlerin sayısının yüzün üzerine çıkması, virüsün Çin ekonomisi üzerinde yaratacağı etkinin boyutları hakkında yatırımcıları endişeye düşürüyor.

Genel olarak 1970 yılından bu yana ne zaman salgın hastalık ortaya çıksa küresel piyasaların bu durumdan ilk başta olumsuz etkilendiği görülüyor.

Buna sebep olarak da virüsün yayılması dolayısıyla ekonomik büyümenin kısıtlanacağı endişesi gösteriliyor.

Tarihsel olarak virüslerin ortaya çıkmasından sonraki üç ay içinde piyasaların olumsuz tepki verdiği, altı ay içinde ise toparlandığı ve bu olumsuz havanın üstesinden geldiği gözlemleniyor.

Yatırımcılar, virüsün tüketici harcamalarını ve şu an Çin'deki yeni yıl tatili seyahatlerini olumsuz etkilemesi dolayısıyla Çin'in ilk çeyrek büyüme rakamlarının beklenenden düşük gelmesini bekliyor.