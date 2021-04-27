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  4. Koronavirüs olduğu için damadı eve almamıştı! Sebiha nineden kahreden haber

Koronavirüs olduğu için damadı eve almamıştı! Sebiha nineden kahreden haber

27.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviyi kabul etmeyen 88 yaşındaki Sebiha Ulu hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitiren Ulu, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüs olduğu için damadı eve almamıştı! Sebiha nineden kahreden haber

Koronavirüs testi 4 Nisan'da pozitif çıkan Sebiha Ulu, sokakta bir elinde çanta diğer elinde bastonu ile yürürken sağlık ekipleri ve polis tarafından durduruldu. Ulu, karantinada kalması gereken evine gitmemek için görevlilere 1,5 saat direndi. Hasta olduğu için damadı tarafından eve alınmadığı iddia edilen Ulu'yu, polis ekipleri yurtta kalmaya ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin bu çabaları yetersiz kalınca yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

23 NİSAN'DA HAYATINI KAYBETTİ

Ulu, bir süre sonra merkez Yakutiye ilçesinin Kavak Mahallesi'nde kendine ait müstakil evine giderek tek başına yaşamaya başladı. Sağlık durumu kötüleşen Ulu, şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Almanya'da yaşayan kızının yanına gelerek refakat ettiği Sebiha Nine, perşembe günü koronavirüse daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Erzurum

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