HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar

Koronavirüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kanada'da bir işletme yoga müşterilerini korumak için devasa plastik toplar yerleştirdi. Yoga toplarının içine giren müşteriler eğitmen eşliğinde egzersizlerini gerçekleştirdi. Kanada'da 8 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü.

Koronavirüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar

Kanada'nın Toronto şehrindeki bir yoga sınıfı müşterilerini virüse karşı korumak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Küre şeklindeki plastik bariyerlerle aynı anda pek çok kişi birbiriyle temas kurmadan yoga egzersizi yaptı.

İşletme, "Bu bir yoga ve fitness etkinliği. 50 tane yarımküre şeklindeki plastik bölmeden oluşuyor. Profesyonel temizlikçiler tarafından sürekli dezenfekte ediliyor. Topluluğa geri dönmek istediğimiz için bunu yaptık. Bu önlem yogayı güvenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor" dedi.

Bir katılımcı ise, "Bu harikaydı çünkü karantinada pek çok şeyi kaçırdım. Bunu yapmaktan gerçekten çok keyif aldım" şeklinde konuştu.

3 buçuk metre genişliğindeki plastik bariyerlerin yüksekliği ise 2 metre.

Fiziki mesafenin dikkat edildiği egzersiz sırasında her küre içerisine vantilatör yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Tehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılarTehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılar
Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Diğer Haberler
İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

Tehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılar

Tehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılar

1 milyondan fazla nesne bir arada!

1 milyondan fazla nesne bir arada!

DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde

DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde

Güney Kore, koronavirüsün 'ikinci dalgasıyla' mücadele ediyor

Güney Kore, koronavirüsün 'ikinci dalgasıyla' mücadele ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.