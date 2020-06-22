Koronavirüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar

Kanada'nın Toronto şehrindeki bir yoga sınıfı müşterilerini virüse karşı korumak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Küre şeklindeki plastik bariyerlerle aynı anda pek çok kişi birbiriyle temas kurmadan yoga egzersizi yaptı.

İşletme, "Bu bir yoga ve fitness etkinliği. 50 tane yarımküre şeklindeki plastik bölmeden oluşuyor. Profesyonel temizlikçiler tarafından sürekli dezenfekte ediliyor. Topluluğa geri dönmek istediğimiz için bunu yaptık. Bu önlem yogayı güvenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor" dedi.

Bir katılımcı ise, "Bu harikaydı çünkü karantinada pek çok şeyi kaçırdım. Bunu yapmaktan gerçekten çok keyif aldım" şeklinde konuştu.

3 buçuk metre genişliğindeki plastik bariyerlerin yüksekliği ise 2 metre.

Fiziki mesafenin dikkat edildiği egzersiz sırasında her küre içerisine vantilatör yerleştirildi.

