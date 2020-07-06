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  4. Koronavirüs önlemli düğünde ilginç yöntem! Takı töreni bakın nasıl yapılıyor

Koronavirüs önlemli düğünde ilginç yöntem! Takı töreni bakın nasıl yapılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düğünde, takılar cansız mankenlere takıldı. Gelin-damat ise tebrikleri almak için mankenin yanında bekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmete girdi. Karabük’te de Yunus Emre ve Ezgi Uslanmaz çiftinin düğünü maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapıldı. Davetliler salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alındıktan sonra Uslanmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Gelin ve damadı tebrik eden davetliler takılarını ise korona virüs tedbirleri kapsamında gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere taktı. Temas halinde bulunulmaması için yapılan uygulama düğüne katılanlar tarafından olumlu karşılandı. (İHA)

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