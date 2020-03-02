HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs Portekiz'de de görüldü

Koronavirüs Portekiz'de de görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Portekiz'de de görüldü. Ülkede koronavirüs görülen 2 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Koronavirüs Portekiz'de de görüldü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Portekiz’e de sıçradı. Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk kez koronavirüs görüldüğünü duyurdu. Yurt dışı seyahatinden dönen 2 kişide virüs teşhis edildiği ifade edilen Temido, hastaların Porto’daki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Temido, vakalardan birinin 60 yaşında olduğunu ve yakın zamanda İtalya’ya seyahat gerçekleştirdiğini, 33 yaşındaki diğer hastanın ise İspanya’nın Valencia kentine seyahat ettiğini söyledi.

'YOLCULARIN DENETİMİ GENİŞLETİLECEK'

Sağlık Bakanı Temido, İtalya ve Çin’den gelenler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların denetiminin genişletileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Rejim askerleri ambulansları kalkan yaptıRejim askerleri ambulansları kalkan yaptı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Portekiz

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
Koronavirüsten korunmak yerine... Dünyayı sarsan görüntüler

Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar!

Avustralya Sydney'de veterinerler dev pitonun midesinden plaj havlusu çıkardı

Gören hayrete düştü! Dev pitonun midesinden çıkarıldı

Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

Almanya'da koronavirüs korkusu... İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı

Almanya'da koronavirüs korkusu... Bakan, Merkel'in elini sıkmadı

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya'da ilginç olay! Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Rusya'da ilginç olay! Kanıtları yemeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.