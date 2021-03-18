Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

İki haftada bir güncelleneceği söylenen Koronavirüs risk haritasının son hali ise bazı uzmanları korkuttu. Bazı illerimizde vaka sayılarının artması ile risk renklerinde değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Koronavirüs risk haritasındaki renklerde değişiklik olmasına rağmen, hasta durumlarının ağır olmaması sebebi ile normalleşme kararlarının aynı kalacağını açıkladı.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?

6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde artan vaka sayıları korkuttu. Özellikle Karadeniz kıyılarında artan vaka sayıları özellikle dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın yaşandığı il 100 binde 458 vaka sayısı ile Samsun oldu. Ardından 100 binde 345 vaka sayısı ile Sinop, şu an için en yüksek riskli iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Sinop’u 296 vaka sayısı ile Giresun, 257 vaka sayısı ile Balıkesir, 255 vaka sayısı ile Kilis ve 248 vaka sayısı ile Ordu takip ediyor.

İstanbul, 27 Şubat – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 111,57 seviyelerindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise İstanbul 178,25 seviyesine yükselerek dikkat çekti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarına göre hasta durumlarında ağır vakalar bulunmadığı için kararların aynı şekilde devam edeceği açıklandı. Buna göre Koronavirüs risk haritasında illerin rengi değişmedi.