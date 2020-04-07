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'Koronavirüs sadece mevcut hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Rus patoloji uzmanı Darya Sitovskaya, Kovid-19 hastalarının çoğunlukla kendilerinde zaten görülen hastalıkların ağırlaşması sonucu öldüklerini, koronavirüsün sadece söz konusu hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırdığını belirtti.

'Koronavirüs sadece mevcut hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırıyor'

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Sitovskaya, Kovid-19 hastalarının çoğunlukla kendilerinde zaten görülen hastalıkların ağırlaşması sonucu öldüklerini, koronavirüsün sadece söz konusu hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

Sitovskaya, virüsün her zaman doğrudan akciğeri vurmadığına, böyle bir durumun ağır vakalarda görüldüğüne dikkat çekti ve ekledi:

“Bu yeni bir enfeksiyon, hangi seyrin hastalık için normal olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz.”

‘Akciğerde önce alveolleri etkiliyor, organlar oksijen yetersizliğine uğruyor’
Genel olarak virüsten ilkönce vücudun oksijenle beslenmesinden sorumlu olan alveollerin etkilendiğini söyleyen Sitovskaya, normal gaz değişimini engelleyen membranların oluşması sonucu alveollerin fibrin proteini ve ödem sıvısı ile dolduğunu anlattı.

Rus patolog, Kovid-19’un ağır seyrettiği hastaların, nefes almalarına rağmen soluyamıyor gibi göründüklerini, zira kanın oksijene doymadığını ve sonuçta diğer organların da oksijen yetersizliğine uğradığını vurguladı:

“Oksijen yetersizliğine en duyarlı organ beyindir. İnsan bilincini yitirebilir, solunum yetmezliği ise giderek artar.”

Sitovskaya, akciğerin ağır hasar görmesi durumunda hastanın suni solunum cihazına değil, büyük damarlara doğrudan erişime gerek duyulan ekstrakorporeal membran oksijenasyona ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin akciğerlerinde açıkça görülen şişlik olmadığını, fakat bu organın koyu kırmızı renkte, yoğun, havasız ve daha çok ‘lastik kıvamında’ olduğunu söyleyen Sitovskaya, sağlıklı akciğerin daha çok ‘yumuşak ve esnek bulaşık süngerine’ benzediğine dikkat çekti.

Akciğerdeki değişimlerin insan yaşına ve vücudun durumuna bağlı olduğunu aktaran Rus patolog, “Yan patolojiler (kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem, kronik bronşit, astım) ne kadar fazlaysa, akciğer dokusundaki hasar da o kadar fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün ölüme neden olup olmadığı konusunda henüz kesin istatistiğin olmadığını söyleyen Sitovskaya, “Genelde patoloji uzmanları ölümün kaynaklandığı 3 neden belirler. Başlıca neden Kovid-19, diğer ikisi ise yan hastalıklar” vurgusunu yaptı.

Rus uzman, en sık hastayı her an öldürebilecek somatik hastalık komplikasyonlarına rastlandığına dikkat çekerek, vücut için ciddi stres olan virüsün ise hastalığı hızlandırdığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
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