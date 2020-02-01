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Koronavirüs - Sağlık Bakanı Koca: Çin'den tahliye edilen 42 kişide virüs görülmedi

01.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sonrası Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk 42 kişinin sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve bu kişilerde virüs görülmediğini açıkladı. Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilecek kişilerin 14 gün süreyle Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, tek kişilik odalarda tutulacaklarını söyledi.

Koronavirüs - Sağlık Bakanı Koca: Çin'den tahliye edilen 42 kişide virüs görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sonrası Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk 42 kişinin sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve bu kişilerde virüs görülmediğini açıkladı.

Bilim Kurulu Toplantısı'ndan gazetecilere açıklama yapan Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilecek kişilerin 14 gün süreyle Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, tek kişilik odalarda tutulacaklarını söyledi.

Koca; "Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti" dedi.

"1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin'de 259 kişi hayatını kaybetti" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

"88 kişiden numune alınarak analiz edildi. Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs olan hastamız olmadı."

Uçağın TSİ 19**:**00'da Türkiye'ye varması bekleniyor

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları taşıyan TSK'ya ait A400M askeri kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Uçağın TSİ 19:00'da Türkiye'ye varması bekleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

Uçakta 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet bulunuyor.

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