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Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in soruşturulmasını isteyen ülkelerin sayısı 100'ü buldu

18.05.2020 10:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı. AB tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun bugünkü yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in soruşturulmasını isteyen ülkelerin sayısı 100'ü buldu

Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya da katıldı.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun (WHA) bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı "sorumsuzca davranmakla" suçlamış ve bunun "salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.

koronavirus

'Salgın yayılırken Vuhan'da vaka sayısı 10 gün 41'de kaldı'

Çin'in Vuhan'da başlayan salgın konusunda dünyayı uyarmayı çalışan bilim insanlarını susturduğu, salgını olduğundan daha önemsiz göstermeye çalıştığı öne sürülüyor.

Çin Hükümeti'nin sağlık konularındaki danışmanı Dr. Zhong Nanşan, Cumartesi günü CNN'e demecinde, salgının başlangıcında yerel yetkililerin vaka sayısı konusunda elindeki bilgileri paylaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Zhong, "Vuhan'da vaka sayısı - salgın tüm dünyaya yayılırken - 10 günden uzun bir süre 41'de kaldı. Bu sayıya inanmadım ve gerçek sayının açıklanmasında ısrar ettim. Ama sorumu yanıtlamakta gönülsüz davrandılar" dedi.

CNN, ABD'li ve Avrupalı liderlerin koronavirüs salgınında yaşanan kaostan Pekin'i sorumlu tutan açıklamaları sonrası Çin'in uluslararası konumumun zarar gördüğüne dikkat çekti.

Ancak Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne Aralık sonunda bildirimde bulunduğunu anımsatarak suçlamaları reddediyor.

Karar tasarısında Çin ya da başka bir ülkeye yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.

Çin yönetimi daha önce böyle bir soruşturmaya ancak Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülmesi koşuluyla destek vereceğini açıklamıştı.

Fakat ABD ve Alman istihbarat örgütleri Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in etkisi ve baskısı altında kaldığını öne sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu iddiaları reddediyor.

Koronavirüs

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