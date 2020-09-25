Koronavirüs salgını sırasında ruh sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?

BİR HOBİ EDİNİN Çin tıbbı uzmanı Ada Ooi, bir hobi edinmenin zihni canlandırmaya ve zamanı doldurmaya yardımcı olacağını söyleyerek “Yemek yapmak, resim yapmak, kitap okumak gibi hobiler bireyin konsantre olmasını gerektirdiğinden, belirli bir süreliğine diğer düşüncelerden uzaklaşmanın harika bir yoludur” dedi. MEDİTASYON Holistik terapi konusunda uzman olan Kristy ise meditasyonun stres ve endişeyi azaltmada en iyi yollardan biri olduğunu söyleyerek “Meditasyonun asıl amacı zihni bir süreliğine susturup, içindeki sessizliği bulmaktır. Dışarıdan çekilerek ve kendi içinize dönerek pandemiyle gelen belirsizliğin yarattığı endişeyi bir süreliğine durdurabilirsiniz” dedi. Meditasyona nasıl başlayacağını bilemeyenler için tavsiyeler veren Kristy “Birçok meditasyon çeşidi var ve nereden başlayacağını belirlemek zor olabilir. En basit başlangıç nefese odaklanmaktır. Kendiniz için zaman tutun. Eğer yeni başladıysanız 10 dakika yeterli olacaktır. Derin bir nefes alın, zihninizi boşaltın ve gözlerinizi kapayın. Dikkatinizi nefesinizden ayırmayın. Kendiniz için tuttuğunuz sürenin sonuna gelene kadar bunu yapmaya devam edin” dedi.

DİJİTAL DETOKS Ada Ooi, sosyal medyada geçirilen zamanı azaltmanın kaygı ve endişeyi azaltmaya yardımcı olacağını söyleyerek “Tüm gün telefon başından ayrılmamak işleri zorlaştırıyor. Eğer virüsle ilgili çok fazla şey okuyorsanız bu sizin paniğinizi artırır. Daha fazla haber almak durumu değiştirmeyeceği için telefondan uzak duracağınız zamanlar yaratın” dedi. Kristy ise sosyal medyanın arkadaşlar ve aileyle iletişim halinde kalmak için harika bir yol olduğunu bilmesine rağmen zihinsel sağlık üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu söyleyerek “Teknolojiyi avantajınıza kullanın. İletişimi olumlu bir şekilde tutmaya gayret edin. Arkadaşlarınızla salgından bahsetmenin yasak olduğu bir WhatsApp grubu kurun. Birbirinizle olumlu hikayeler paylaşın” dedi. MİNNETTAR OLUN Krsity, minnettar olmanın son zamanlarda popüler bir ifade haline gelse de beyni pozitif bir şekilde yeniden eğitmenin en basit ve etkili yolu olduğunu söyleyerek “Bir kağıt alın ve üzerine minnettar olduğunuz şeylerin listesini çıkarın. Bu, bir fincan sabah kahvesi içmek de olabilir” dedi.