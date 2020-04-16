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Koronavirüs salgını yüzünden kiralarını ödeyemeyenler ev sahipleri tarafından taciz ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Dünya çapında evde kalma çağrıları ve sağlık krizi, güvenli konut ihtiyacını daha da önemli kılıyor. Bu da bazı ev sahiplerinin kendi yararına kullanılabilecekleri bir konu haline geliyor.

Koronavirüs salgını yüzünden kiralarını ödeyemeyenler ev sahipleri tarafından taciz ediliyor

Koronavirüs krizi nedeniyle işsiz kalan bir kadın, nisan ayı kirasını ödeyemediği için daha uygun fiyatlı bir ev aramaya başladı. Bulduğu evlerden biri hakkında bilgi almak için ev sahibine mesaj atan kadın, cevap olarak ev sahibinin cinsel organının resminin bulunduğu bir mesaj aldı. Yeni işsiz kalan başka bir kadın ise, ev sahibine nisan ayı kirasını iş bulduktan sonra ödeyip ödeyemeyeceğini sordu. Ev sahibi ise cevap olarak evine gelip ona sarılarak borcunu ödeyebileceğini söyledi.

DAVA SAYILARI İKİ KATINA ÇIKTI

Bunlar koronavirüs salgını başladığından beri Amerika’nın Hawaii Eyaleti Kadın Statüsü Komisyonu’na sunulan 10 ayrı ev sahibinin kadınlara karşı cinsel tacizde bulunduğuna dair şikayetlerinden sadece iki tanesi. Komisyon’un Genel Müdürü Khara Jabola-Carolus Buzzfeed News’e verdiği demeçte “Ofisimize son iki günde, son iki yılın toplamından daha fazla dava aldık. İnsanların mali sıkıntıda olması, savunmasız olmaları ev sahiplerinin taciz etmesini kolaylaştırıyor.” dedi.

Amerikalıların yaklaşık üçte biri nisan ayı kiralarını ayın ilk beş günü içerisinde ödeyemedi. Bu yüzden bazı ev sahipleri koronavirüs krizini, kiralarını ödeyemeyen savunmasız kadınları cinsel taciz etmek için bir fırsat olarak kullandıkları iddia ediliyor.

CİNSEL TACİZ ŞİKAYETLERİ REKOR SEVİYEDE

Şikago’da bulunan bir adli yardım ve adil konut ajansı olan Open Communities’in direktörü Sheryl Ring “Geçtiğimiz ayda organizyonumuza gelen barınma ile ilgili cinsel taciz şikayetleri 3 kat arttı. Salgın başladığından beri bazı ev sahipleri, kiralarını ödemekte zorlanan kiracılarına kira karşılığında cinsel ilişki teklif ediyorlar. Bu kesinlikle yasadışı.” dedi.

Salgın başlamadan önce de kiracılarını taciz eden ev sahipleri hakkında şikayetler olsa da yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle birçok insan işsiz kaldığı için insanlar daha da savunmasız hale geldi. Bu da ev sahibi tacizinin gerçekleşme riskini önemli ölçüde arttırdı.

Ring, cinsel tacize uğrayan kişilerin ev sahibinin taleplerine boyun eğmemek için elinden geleni yapmaları gerektiğini, derhal kiracı hakları örgütlerine başvurmalarını ve yasal yardım almaları gerektiğini söyledi.

“Haklarınızın ne olduğunu mümkün olan en kısa sürede bilmek önemlidir. Şimdi bile, mahkemelerin çoğu şeye kapalı olması başvuramayacağınız ya da korunamayacağınız anlamına gelmez.”
Hawaii'deki kadınların ev sahiplerinin tacizine nasıl tepki verebileceğine dair çevrimiçi bir rehber yazan Jabola-Carolus, “Yasa kesinlikle sizin tarafınızda” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz ev sahipleri kirasını ödeyemeyenler

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