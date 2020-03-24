Koronavirüs salgınında son durum! İşte ülkelerdeki ölüm ve vaka sayıları

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün en yüksek can kaybı yaşandı. Pandemi nedeniyle bir günde, 1930 kişi yaşamını yitirdi. Dün sabah 14 bin 641 olan ölü sayısı 16 bin 571'e çıktı. Vaka sayısında da dünya bir ilki yaşadı. Kovid-19 enfekte sayısı ilk kez 24 saatte 44 bin kişi artarak 337 binden 381 bine çıktı. İşte dünyayı sarsan salgında ağırlaşan bilanço...

İTALYA'DA CAN KAYBI 6 BİN 77'YE ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA 1 GÜNDE 426 ÖLÜM

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi. İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.