Koronavirüs salgınında son durum! Ülkelerdeki ölü ve vaka sayısı hızla artıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün bir ilk yaşandı. Dünya genelinde pandemi bir günde en fazla can kaybına neden oldu. Dün sabah 33 bin 996 olan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 3 bin 689 yükselerek 37 bin 685'e çıktı. VAKA SAYISI 785 BİNE YÜKSELDİ İkinci patlama ise vaka sayısında yaşandı. Dünya genelinde enfekte olanların sayısı ise 63 bin kişi artarak 785 bine çıktı. İşte dünyayı çaresiz bırakan ve milyarları korkuya salan koronavirüs salgınında son durum... İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 591'E ÇIKTI AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti. İSPANYA'DA CAN KAYBI 7 BİN 716 OLDU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 716'ya çıktı. İtalya'dan sonra en yüksek can kaybı yaşanan ülke olan İspanya'da vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi. Vakaların 5 bin 231'inin (düne göre 324 artış) yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. ABD'DE VAKA SAYISI PATLADI: 155 BİN! ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 165'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 155 bin 582'ye yükseldi. Ülkede, virüs testi pozitif çıkanların sayısı son 24 saatte 18 bin 360 kişi arttı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs önlemlerini 30 Nisan´a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran´a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtti. FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ AŞTI Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 276 artışla 44 bin 450'ye ulaştığını belirtti.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 1408'E ÇIKTI İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi. Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken salgının başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı. ALMANYA'DA VAKA SAYISI 62 BİNİ GEÇTİ Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 62 bin 435 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 645´e çıktı. Ülkede son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirirken; 4 bin 740 kişide daha virüs tespit edildi. İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 757'YE ULAŞTI İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 1534 kişiden 32´sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Rusya´da koronavirüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.