HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Rockstar Games, koronavirüs salgınından dolayı oyuncuların eve kapandığının farkında. Bu yüzden firma oyunculara büyük bir jest yapacağını açıkladı. GTA V’in Online oyuncularına tam 500.000 dolar dağıtılacak.

Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

500.000 doların yanı sıra oyunculara kostümler, çeşitli hediyeler ve ücretsiz haritalar da sunulacak. İçerikler ile sürekli güncellenen ve bu sayede popülerliği azalmayan GTA V’in online modu için yakında bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme ile Rockstar Games’in hediyeleri oyunculara dağıtılacak.

NİSAN AYINDA 3 KAT DAHA FAZLA PARA

Para hediyeleri ise 7 gün içerisinde oyuncuların Maze Bank hesaplarına tanımlanacak. Oyuncular ayrıca Arena, Time Trial ve RC Time Trial modlarında Nisan ayı boyunca 3 kat daha fazla para kazanacak.

Bu kritik dönemde oyuncuları evde kalmaya teşvik eden Rockstar Games, oldukça başarılı bir işe imza attı diyebiliriz. Aynı şekilde Epic Games Store, Steam ve Ubisoft gibi firmalar da oyunculara ücretsiz oyun vererek, bu zor günleri atlatmada büyük yarar sağlamıştı. Konsol cephesinde ise üç dev isim de suskunluğunu koruyor.

Microsoft, Sony ve Nintendo cephesi hala daha oyuncuları için ücretsiz bir oyun sunabilmiş değil. Konsol oyuncularının oldukça büyük bir topluluk oluşturduğu aşikar. Parayı oyundan kazanan bu firmaların, bu zor günlerde oyunculara ücretsiz oyun sunmaması düşündürücü.

Nintendo ve Microsoft cephesi süreli olarak bazı oyunlarını ücretsiz yapmıştı. Ancak bu süre ortalama 1 hafta gibi oldukça kısa. Bakalım bu ay içerisinde üç dev oyun firmasından oyuncuları sevindirecek, evde kalmalarını teşvik edecek tamamen ve süresiz ücretsiz oyunlar gelecek mi?

5G Koronavirüsün yayılmasına neden oluyor mu?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
OPPO Ace 2 5G için tarih verildiOPPO Ace 2 5G için tarih verildi
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rockstar Games koronavirüs GTA V GTA Online

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maske kullanımı virüslerden koruma sağlıyor mu?

Maske kullanımı virüslerden koruma sağlıyor mu?

Samsung Koronavirüs nedeniyle üretim yapamıyor

Samsung'a koronavirüs darbesi!

Dünyanın en küçük dizüstü PC’lerinden biri

Dünyanın en küçük dizüstü PC’lerinden biri

Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

OPPO Ace 2 5G için tarih verildi

OPPO Ace 2 5G için tarih verildi

Google telefon uygulaması güncellendi

Google telefon uygulaması güncellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.