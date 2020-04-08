Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

500.000 doların yanı sıra oyunculara kostümler, çeşitli hediyeler ve ücretsiz haritalar da sunulacak. İçerikler ile sürekli güncellenen ve bu sayede popülerliği azalmayan GTA V’in online modu için yakında bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme ile Rockstar Games’in hediyeleri oyunculara dağıtılacak.

NİSAN AYINDA 3 KAT DAHA FAZLA PARA

Para hediyeleri ise 7 gün içerisinde oyuncuların Maze Bank hesaplarına tanımlanacak. Oyuncular ayrıca Arena, Time Trial ve RC Time Trial modlarında Nisan ayı boyunca 3 kat daha fazla para kazanacak.

Bu kritik dönemde oyuncuları evde kalmaya teşvik eden Rockstar Games, oldukça başarılı bir işe imza attı diyebiliriz. Aynı şekilde Epic Games Store, Steam ve Ubisoft gibi firmalar da oyunculara ücretsiz oyun vererek, bu zor günleri atlatmada büyük yarar sağlamıştı. Konsol cephesinde ise üç dev isim de suskunluğunu koruyor.

Microsoft, Sony ve Nintendo cephesi hala daha oyuncuları için ücretsiz bir oyun sunabilmiş değil. Konsol oyuncularının oldukça büyük bir topluluk oluşturduğu aşikar. Parayı oyundan kazanan bu firmaların, bu zor günlerde oyunculara ücretsiz oyun sunmaması düşündürücü.