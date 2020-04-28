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Koronavirüs salgınından sonra İsveç'te tek kişilik restoran açılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

İsveç'te sosyal mesafeye uyulmaması, restoran ve kafelerin tam kapasiteyle çalışması eleştiri konusu olurken, bazı restoranlar sosyal mesafeyi dikkate almaya ve bazı masalarını hizmet dışı bırakmaya başladı. İçlerinden biri ise sosyal mesafeyi üst boyuta taşıyarak tek kişiye hizmet verme kararı aldı.

Koronavirüs salgınından sonra İsveç'te tek kişilik restoran açılıyor

İsveç’te koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanamadı.

Herkes sokaklarda, özellikle de kafe ve restoranlarda sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir araya geldi. Zira ülke yönetimi, “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulayarak salgınla mücadele etmeye çalışıyor.

İsveç'teki barlar, restoranlar ve kafeler müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Ancak çoğu sosyal mesafeyi güçlendirmek için bazı masaları hizmet dışı bırakıyor.

İçlerinden biri ise ilginç bir uygulama başlatarak, sosyal mesafe kavramını üst boyuta taşıyor. Restoran, iple ulaştırılan bir sepet aracılığıyla, boş arazide yer alan masada, günde sadece bir müşteriye hizmet verecek.

Bord för En, yani Bir Kişilik Masa adlı restoran 10 Mayıs’ta açılacak, 1 Ağustos’a kadar hizmet verecek.

İsveç'te bugüne dek 18 bin 926 Covid-19 vakası görülürken, 2 bin 274 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs isveç tek kişilik restoran

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