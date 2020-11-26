Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Nicolas Aujla, ilk olarak 2019 yılında açıkladığı "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" sözleriyle tanınmıştı. Evet, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanması tüm gözleri Nicolas Aujla'ya çevirmişti. Kilise yangınının yanı sıra Donald Trump hakkında yaptığı açıklama da şoke etkisi yarattı.

'KAYBEDECEK' DEDİ

İngiliz Nicolas Aujla, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybedeceğini söyledi, ve bu gidişin sessiz olmayacağını açıkladı.

Bizler koronavirüsün 'k'sini bilmezken Aujula bir kehanette bulundu ve dünyada büyük bir salgın olacağını ve bu salgının bir milyondan fazla can alacağını açıkladı. Salgının bitiş tarihi ise Nicolas Aujala'ya göre 2022.

'RUHLARLA KONUŞUYORUM'

Nicolas Aujla'nın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar epey ilginç. Önceki hayatlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, hizmetçi, geyik ve aslan olarak yaşadığını ifade eden kahin, ruhlarla bağlantıda olduğunu ve doğaüstü görül yeteneğinin olduğunu söylüyor.



