Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Bloomberg tarafından yapılan Covid dayanıklılık araştırmasına göre, küçük bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke seçildi.

Ankete katılanlar “İş dünyasında ve toplumsal olarak en az kesinti ile en etkili mücadele nerede yapıldı” gibi bazı soruları yanıtladı. Anket sonuçları ise kimseyi şaşırtmadı. 200 milyar doları aşan ekonomisiyle Yeni Zelanda, 53 ülke arasında en yüksek oy alan ülke oldu.

Yayınlanan raporda “Başbakan Jacinda Ardern, virüsün ortadan kaldırılması için ‘kaynakların testlere aktarılmasını, temas takibi artırmayı, bölgesel iletimi engellemek için merkezi bir karantina stratejisi hedeflediğini söyledi” sözleri yer alıyor.

Raporda ayrıca Yeni Zelanda hakkında “Hedeflerini büyük ölçüde başardıktan sonra Yeni Zelandalılar artık Covid’in olmadığı bir dünyada yaşıyorlar. Ülkede son aylarda sadece bir avuç vaka görüldü ve büyük ölçekli sosyal etkinlikler geri döndü. Bu küçük ada ülkesi ilk Covid bağlantılı ölüm vakası gerçekleşmeden önce 26 Mart’ta karantinaya girerek, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan ükenin tüm sınırları kapatıldı. Turizm sektörü zorlanmasına rağmen Yeni Zelanda Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşı da dahil olmak üzere iki ayrı tedarikçiyle aşı için anlaşma yaptı” dendi.