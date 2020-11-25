Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Bloomberg tarafından yapılan Covid dayanıklılık araştırmasına göre, küçük bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke seçildi.
Ankete katılanlar “İş dünyasında ve toplumsal olarak en az kesinti ile en etkili mücadele nerede yapıldı” gibi bazı soruları yanıtladı. Anket sonuçları ise kimseyi şaşırtmadı. 200 milyar doları aşan ekonomisiyle Yeni Zelanda, 53 ülke arasında en yüksek oy alan ülke oldu.
Yayınlanan raporda “Başbakan Jacinda Ardern, virüsün ortadan kaldırılması için ‘kaynakların testlere aktarılmasını, temas takibi artırmayı, bölgesel iletimi engellemek için merkezi bir karantina stratejisi hedeflediğini söyledi” sözleri yer alıyor.
Raporda ayrıca Yeni Zelanda hakkında “Hedeflerini büyük ölçüde başardıktan sonra Yeni Zelandalılar artık Covid’in olmadığı bir dünyada yaşıyorlar. Ülkede son aylarda sadece bir avuç vaka görüldü ve büyük ölçekli sosyal etkinlikler geri döndü. Bu küçük ada ülkesi ilk Covid bağlantılı ölüm vakası gerçekleşmeden önce 26 Mart’ta karantinaya girerek, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan ükenin tüm sınırları kapatıldı. Turizm sektörü zorlanmasına rağmen Yeni Zelanda Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşı da dahil olmak üzere iki ayrı tedarikçiyle aşı için anlaşma yaptı” dendi.
Ülkede enfeksiyon ve ölüm oranlarını durdurmaya yönelik alınan hızlı ve emin kararlar övgüyle karşılandı.
Yeni Zelanda’da kayıtlı vaka sayısı 2.031, ölüm sayısı ise 25. Anket sonuçlarına göre ülkenin başarı oranı %85.4. Ülke nüfusu 4.8 milyon olmasına rağmen Covid-19 kaynaklı enfeksiyon ve ölüm sayısı oldukça düşük.
Anketlere göre koronavirüsle en iyi mücadele eden ikinci ülke %85’lik başarı oranı ile Japonya. Japonya’yı %82.9’la Tayvan takip ediyor. Dördüncü sırada ise %82.3’lük başarı oranı ile Güney Kore bulunuyor.
Tayvan nüfusu Yeni Zelanda’ya göre çok daha fazla olsa da, evrensel sağlık hizmetlerinin azlığı ve aşıya erişim nedeniyle sıralamada gerilere düştü.
Güney Kore’yi, Finlandiya (%82), Norveç (%81.6) ve Avustralya (81.2) takip ediyor. Milyonlarca vaka ve yüz binlerce ölümün yaşandığı ABD ise 16. sıraya yerleşti. ABD, bu sıralamayı aşıya erişim kapasitesine borçlu.
İngiltere ise %61.5’lik bir oranla 28. sıraya yerleşirken, Meksika 53 ülke içinde %37.6 ile son sırada bulunuyor. Türkiye ise bu ankette 30. sırada yer aldı.
İkinci dönem başbakan seçilen Jacinda Ardern, koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü başarılı mücadele sonrası ülkedeki her türlü fırtınayı atlatabileceğini kanıtladı.