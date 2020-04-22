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Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte şimdi de sivrisinek korkusu başladı. Koronavirüsün her şeyden bulaşacağı korkusuyla evde izole şekilde yaşayan insanlar, koronavirüs sivrisinekten bulaşır mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte sinek başka insandan aldığı virüsü bize bulaştırır mı sorusunun yanıtı...

Havaların ısınmasıyla sivrisineklerde ve kara sineklerde görülecek artış koronavirüs endişesini artırdı. Tüm dünyanın salgınla boğuştuğu şu günlerde pek çok kişi önlem için evlerinin camına sinek teli taktırmaya başladı. Bazı vatandaşlarsa bu önlemin yeterli olup olmayacağı endişesini yaşayarak korunmak için başka yollar arıyor. Peki sineklerden koronavirüs bulaşır mı sorusu ile ilgili uzmanlar neler söylüyor?

Koronavirüs sinekten bulaşır mı?

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Covid,19'un sineklerden bulaşacağı iddiasına ihtimal vermiyor. “Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor" diyen Eraksoy şöyle devam etti:
"Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil.”

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HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile, sineklerin kanından insanların enfekte olmadığını dile getiren Prof Dr. Eraksoy, sineklerin insana virüs bulaştırabilmesi için imkansız bir ihtimali ise şöyle anlattı:
"Covid-19, kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burunundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır."
Tedavide kullanılan ilaçların etkisinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını da dile getiren Prof. Dr. Eraksoy şunları söyledi:
"Covid-19’da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Covid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor."
"Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta ‘Git virüsü öldür’ diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor."
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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek koronavirüs Sinek

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