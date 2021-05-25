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Koronavirüs sonrası saç dökülmesi için ne yapmalı?

25.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin birçok cilt hastalığına neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, bunlardan en önemlisinin saç dökülmeleri olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs sonrası saç dökülmesi için ne yapmalı?

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs, dolaylı ve dolaysız olarak birçok cilt hastalığına da neden oluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, korona virüsün direk olarak sebep olduğu cilt bulguları olabildiği gibi hastalığın tedavi sürecinde verilen ilaçların yan etkileri sonucunda cilt bulgularının oluşabildiğini ifade etti. Klinikte en sık gördükleri korona virüsün yan etkilerinden birinin kurdeşen benzeri döküntüler olduğunu ifade eden Yeşilova, “Belli bölgeler kaşınır, kızarır ve kabarır. Bunun yanında çeşitli kaşıntılı hastalıklara sebep olabilen korona virüs, özellikle gül hastalığı ve egzama tarzı hastalıklara da sebep olabilir. Bunun yanında korona virüs tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkıp da uzun süre devam eden saç dökülmesi hastalarımız var. Muhtemelen tedavi sırasında verilen ilaçlar da yapabilir, korona virüsün kendisi de yapabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz iki bulgulardan biri kurdeşen benzeri cilt bulguları ile saç dökülmesidir” dedi.

"CİLTTE HASTALIKLARA YOL AÇIYOR"

Korona virüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olan maskeninde ciltte bazı hastalıklara yol açabildiğine dikkat çeken Yeşilova, “Maske, özellikle ciltte hem havasız bir ortam oluşturuyor hem de basınca bağlı bir durum söz konusudur. Özellikle maskeye bağlı apne dediğimiz ergenlik sivilceleri benzeri durumlar oluşabildiği gibi yine burun kenarları ve çenede yağlanmaya, yanaklarda da sivilcelenmelere sebep olabilir. Sonuçta bu beklenen bir durumdur. Enfeksiyon hastalıklarda verilen tedavi ile birlikte bu yan etkiler oluşabilir. Vatandaşlarımızın kendi başına tedavi almaktan ziyade en kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına başvurup, sağlıklı bir şekilde tedavi olmalarında fayda vardır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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