Koronavirüs sonrası saç dökülmesi için ne yapmalı?

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs, dolaylı ve dolaysız olarak birçok cilt hastalığına da neden oluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, korona virüsün direk olarak sebep olduğu cilt bulguları olabildiği gibi hastalığın tedavi sürecinde verilen ilaçların yan etkileri sonucunda cilt bulgularının oluşabildiğini ifade etti. Klinikte en sık gördükleri korona virüsün yan etkilerinden birinin kurdeşen benzeri döküntüler olduğunu ifade eden Yeşilova, “Belli bölgeler kaşınır, kızarır ve kabarır. Bunun yanında çeşitli kaşıntılı hastalıklara sebep olabilen korona virüs, özellikle gül hastalığı ve egzama tarzı hastalıklara da sebep olabilir. Bunun yanında korona virüs tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkıp da uzun süre devam eden saç dökülmesi hastalarımız var. Muhtemelen tedavi sırasında verilen ilaçlar da yapabilir, korona virüsün kendisi de yapabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz iki bulgulardan biri kurdeşen benzeri cilt bulguları ile saç dökülmesidir” dedi.