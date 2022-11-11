HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isimden korkutan uyarı! 'Virüsler işbirliği yaptı, yeni bir salgın kapıda'

Uzman isimden korkutan uyarı! 'Virüsler işbirliği yaptı, yeni bir salgın kapıda'

11.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Elif Dağlı, bu yıl üçlü, hatta dörtlü virüs enfeksiyonları nedeniyle çocuklarda daha şiddetli bulgularla kendini gösteren solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünü söyledi. Domuz gribi olarak bilinen virüsün bu yıl çok daha şiddetli ve yaygın seyrettiğini dile getiren Dağlı, buna başka virüslerin de eşlik ettiğini belirtti. "Okullar salgın cenneti gibi oldu" diyen Dağlı, virüslerin iş birliği yaptığı ve bunun uzun süreli salgınlara yol açabileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Uzman isimden korkutan uyarı! 'Virüsler işbirliği yaptı, yeni bir salgın kapıda'

Bu yıl özellikle pandemi döneminde doğan çocuklar başta olmak üzere çocukların virüs enfeksiyonlarından çok daha şiddetli etkilendiğini kaydeden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de şu anda halk arasında domuz gribi olarak bilinen İnfluenza A'nın çok yaygın görüldüğünü, bunun yanı sıra bronşiolit adı verilen solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüse çok sık rastlandığını, Aralık ayında da Kovid'in yükselişe geçmesinin beklendiğini, dolayısıyla üçlü viral enfeksiyonların kapıda olduğunu söyledi.

İnfluenza A'nın ülkemizde ilk görüldüğü 2009 yılındakinden çok daha yaygın seyrettiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "ABD'de hastane yatakları tamamen dolmuş durumda. Çocuk yatakları da bunların yüzde 30'unu oluşturuyor ki bu oran şimdiye kadar görülmemiş yükseklikte. Nedenine bakıldığı zaman da şu görülüyor, Kovid orada yeniden yükselmeye başladı. Ayrıca RSV dediğimiz küçük bebeklerde bronşiolit yapan virüs de çok arttı. Bunun üzerine İnfluenza A da eklenmiş durumda. 3 değişik mikrobun aynı anda artıyor olması, 'Triplemi' dediğimiz üçlü salgını düşündürüyor. ABD şu anda bundan çok korkuyor. Bizde de olabilir mi? Kovid henüz çok yayılmadı ama Aralıkta yükseleceği yönünde tahminler var. İnfluenza A ve RSV şu anda çok yaygın. Özellikle çocuk hastalarımızda ikisinden biri çıkıyor, bazen ikisi bir arada çıkıyor; hatta geçenlerde bir hastamda 4, birinde 3 virüs bir arada gördük. Çocuk hastaneye yatışları bu nedenle artıyor" dedi.

9dbe75b7f84b9bc609e614453b6a5a04

VİRÜSLERİN İŞ ORTAKLIĞI TEHLİKEYİ KATLADI

RSV'nin İnfluenza A ile "işbirliğine" girerek daha şiddetli akciğer enfeksiyonlarına yol açma kabiliyeti kazandığına da dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "RSV normalde bronşiolit yapar. Astım atağına benzeyen hırıltılarla giden, ateş ve halsizlik bulguları veren bir tablodur. Diğer taraftan İnfluenza A da ülkemizde şu anda salgın durumunda. Günde en az birkaç vaka görüyoruz. İnfluenza A'nın, RSV ile 'iş anlaşması yaptığını' bilim insanları bir araştırma ile bunu gösterdiler. İnfluenza A, RSV'nin üst kılıfını kullanarak hücre içine daha rahat giriyor. Bağışıklık sistemi İnfluenza'yı tanıdığı için içeri almıyor ama virüs, RSV'yi kullanarak bunu başarıyor. Üstelik influenza normalde sadece üst solunum yollarına yerleşebilirken, bu sayede akciğerin çok ücra köşelerine girebilen RSV'nin bu özelliğini kullanarak daha aşağılara inebiliyor ve zatürre yapabilme kapasitesine erişiyor. İnfluenza A'nın RSV ile aynı hastada bulunmasına bu yıl ilk kez şahit oluyoruz. Türkiye'de de birçok hastamızda bunu buluyoruz. Bilim insanlarının en büyük kaygısı, eğer bu birliktelik devam ederse, bu virüs farklı bir virüs haline gelmeye başlayabilir; üçüncü bir virüs ortaya çıkabilir ve bu da eskisinden daha tehlikeli hale gelip daha uzun süreli devam edebilecek salgınlara sebep olabilir" diye konuştu.

Bu durumun şu an kontrol altına alınmazsa kış geldiğinde çok daha sıkıntılı günlerin doğabileceğine değinen Prof. Dr. Dağlı, "Biz korkuyoruz ki eğer bunu şu anda kontrol altına almazsak, bizde de ikili üçlü salgınlar ortaya çıkabilir. Henüz Kovid çok yaygın değil, inşallah olmaz ama olursa da bunlar birleşebilir" dedi.

"BU YIL İLK OLARAK PANDEMİ DÖNEMİNİN BEBEKLERİ ETKİLENDİ"

Prof. Dr. Dağlı, bu yıl virüs enfeksiyonlarından ilk önce 3-4 yaş grubu çocukların fazlaca etkilendiğini, bunun da nedeninin bebeklikleri pandemi dönemine denk gelen bu yaş grubu çocukların, izole büyüdükleri için bağışıklık sistemlerinin yeterince direnç geliştirmemesi olduğunu söyleyerek "Özellikle küçük çocuklarda 3-4 yaş altı grupta daha sık görüyoruz enfeksiyonları. Çünkü bu çocuklar pandemi sırasında evde büyüdüler, bu mikropları daha önceden vücutları tanımadı. Mikroplar ilk önce bu yuva çocuklarını yakaladı şimdilerde de grip aşısı olmamış daha büyük yaş çocuklara geldi sıra. Pandemi sırasında kapandık, pandemide açıldık, o sene birdenbire diğer mikroplar ortaya çıkmaya başladı; ne olacak derken bu yıl onun da üstüne çıktık daha şiddetlendi enfeksiyonlar. Bu böyle devam edemez, çünkü hiçbir sistem baş edemez bu yükle. Önlemek zorundayız, tedavi etmekle bitmiyor çünkü" diye konuştu.

"OKULLAR SALGIN CENNETİ GİBİ OLDU"

"Okullar maalesef salgın cenneti gibi oldu. Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin, nedeni ne olursa olsun halsizliği, burun akıntısı vs varsa, düşük ateşli bile olsa yollamayın. Sonra diğer çocuklar hasta oluyor, arkasından öğretmenler, derken bir kısır döngüye giriyor süreç" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Kendi hastalarımdan biliyorum ki bazıları çok ağır geçiriyor ve biz de hastaneye yatış veriyoruz. Çocuk yatakları ile ilgili bu durum çok beklenmeyen bir şey. Normalde erişkin yatakları dolu olur. Kovid'de de çok az çocuk hastaneye yattı. Şimdi olaylar tersine dönmeye başladı bu salgında. Buna ilaç yetişmiyor. Geçenlerde bir hastamda İnfluenza tespit ettik, ilaç bulamadık. Piyasada ilaç kalmamış. Elimizi yıkamadan yüzümüze dokunmamamız gerekiyor, değdiğimiz zemin üzerinden mikropları ağız ve burun yoluyla vücuda sokuyoruz. Kalabalık toplantılara kesinlikle girmemek bu aylarda çok önemli. Yakın temasta bulunmamak gerekiyor. Maskeyi keşke çıkarmasaydık diyorum, çünkü maske bizi sadece Kovid'den değil, öbür mikroplardan da koruyordu. Bir başka husus daha var, maalesef grip aşısını yeterince olmadık. Risk grubundakiler dışında isteyen aileler çocuklarına da grip aşısı yaptırabilirdi" şeklinde konuştu.

DHA

Türkiye bu olayı konuşuyor! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi Türkiye bu olayı konuşuyor! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesinden çıkana doktorlar bile şaşırdı! Tam 1,2 kiloMidesinden çıkana doktorlar bile şaşırdı! Tam 1,2 kilo
Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattıStüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı
Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacakBu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak
Anahtar Kelimeler:
domuz gribi virüs elif dağlı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.