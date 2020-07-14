Koronavirüs stresi dişleri vurabiliyor

Çiğneme ve yutkunma gibi çene kapatma gerektiren eylemlerin dışında istem dışı yapılan diş sıkma hareketleri “bruksizm” olarak adlandırılıyor. Bu problem doğuştan gelen bir alışkanlık olmadığına dikkat çeken Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, rahatsızlığın yaşanan travmalar sonucu gelişiyor. Genellikle uyku sırasında yaşanan bruksizm problemi, kişilerin sosyal hayatlarını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bruksizm tedavi edilmediğinde dişlere zarar verirken, ilerleyen süreçte yüz yapısında da değişiklikler yaratabiliyor.

KORONAVİRÜS STRESİ BRUKSİZMİ TETİKLEYEBİLİR

Bruksizm kişilerin yaşadığı olumsuz anılar veya travmalar sonucunda oluşuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bruksizm belirtileriyle karşılaşanların büyük bir kısmı büyük stresler yaşamış kişilerden oluşuyor. Koronavirüs bulaşı stresinin de bruksizm üzerinde ciddi etkileri olabiliyor.

STRESLİ GÜNLERDE DİŞLERİNİZE DİKKAT

Tıp dilinde bruksizm olarak adlandırılan diş sıkma, dişlerde aşırı kenetlenme görülmesi ya da diş gıcırdatmak olarak tanımlanıyor. Hastalık, sabahları genellikle çenede, yüz kaslarında ve boyun bölgesinde hissedilebilen ağrılarla ortaya çıkıyor. Gün içinde fazla stres altında olmanın ise bruksizm hastalığına davetiye çıkardığı biliniyor. Sadece dişler üzerinde etkisi olmayan diş sıkma hastalığı, ağız içerisindeki sert ve yumuşak dokuların da zarar görmesine neden olabiliyor.