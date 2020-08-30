Koronavirüs sürecinde doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirlerle birlikte denizlerde avcılık yapmak bir süre yasaklandı. Avcılığın kısıtlandığı bu süre ise denizlerde yaşayan birçok balığın üreme dönemine denk geldi. Avlanılmayan anaçlar, binlerce yavrusunu Akdeniz'e bıraktı. Bu günlerde ise Akdeniz'de yavru balık bolluğu yaşanıyor. Bu balıklardan biri de halk arasında 'kuzu balığı' olarak bilinen akya balığı.

Geçen günlerde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyılarında öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, kıyılarda sürü halinde gezen balıkları kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yüzlerce akya balığının bir arada yüzdüğü anlar yer aldı. Prof. Dr. Gökoğlu, avlanılmayan anaçlar nedeniyle bu sene yavruların sayısının önceki yıllara göre 2 kat artığını belirtti.

'AVCILAR TUTAMAYINCA BOLCA YAVRULADILAR'

Akdeniz kıyılarında çok sayıda akya balığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Pandemi sürecinde hepimizin bildiği gibi bazı yasaklar vardı. Bu yasaklar kapsamında da balık avcılığı uzun bir süre yapılmadı. Yasakların olduğu nisan ve mayıs ayları kuzu balıklarının üreme dönemiydi. Anaçlar avcılar tarafından tutulmadığı için bu sene bolca yavrulayabildiler. Yavrular şu anda 200- 250 grama ulaştı. O süreçten bu zamana kadar da hem büyüdüler hem de sürü oluşturdular. Kıyılarımızda çok miktarda akya balığını görüyoruz" dedi.