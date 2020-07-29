Koronavirüs: Suudi Arabistan10 bin hacı adayı için hangi önlemleri aldı?

Yıllık Hac ziyareti koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar altında yapılacak.

Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle yurt dışından hacıların Mekke'yi ziyaret edemeyeceklerini bildirmişti.

Bu nedenle normal olarak iki milyonu bulan hacıların sayısı bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacak.

Normal olarak hacıların çok büyük bir kısmı ülke dışından gelirdi. Ama bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar dışında yabancı olamayacak.

Hac ziyaretine gidebilecek az sayıdaki kişinin de hafta sonunda Mekke'ye gelişlerinde ateşleri ölçülecek ve virüs testinden geçirilecekler.

Hacı adaylarına ayrıca Hac ziyareti öncesi ve sonrasında karantina uygulanacak ve yüzlerine sürekli maske takmaları zorunlu olacak.

Suudi televizyonu El Arabiya'ya bu hafta bir demeç veren Hac İşleri Bakanı Muhammed Salih Binten, hacı adaylarının seyahatten önce evlerinde karantinada kalacaklarını, Hac öncesinde Mekke'deki otellerinde de dört gün kapalı tutulacaklarını söyledi.

Şimdiye kadar kayıtlara geçen 270 bini aşkın koronavirüs vakası ve 3 bin ölüm ile Suudi Arabistan Orta Doğu'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri oldu.