Koronavirüs'te bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü hız kesmeden yayılırken Polonya Çevre Bakanı Michal Wos’un da koronavirüse yakalandığı belirlendi. Durumunun iyi olduğunu belirten Çevre Bakanı hastanede tedavi altına alınırken, Bakan’ın irtibat kurmuş olabileceği kişiler ise karantinaya alındı. Avrupa kıtası başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse Polonya Çevre Bakanı Michal Wos da yakalandı. Polonyalı Bakan, bu akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. “İrtibatta bulunduğum Devlet Ormanları Kurumu’ndaki bir görevlide koronavirüsü tespit edilmesi üzerine önceki gün kendimi karantinaya alarak koronavirüs testi yaptırdım. Testin sonucu pozitif. Kendimi iyi hissediyorum” açıklamasında bulunan Michal Wos, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Bir sonraki tweetinde ise maskeli fotoğraf paylaşan Çevre Bakanı Wos, öksürüğünün olmasının da söz konusu testi yaptırmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyledi. Bakan’ın etkileşimde bulunmuş olabileceği kişilerin ise karantinaya alındığı bildirildi.

KORONAVİRÜSTEN DÖRDÜNCÜ ÖLÜM Geçtiğimiz haftadan itibaren koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla okulların, sinemaların, kafeteryaların, alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası tüm uçak ve tren seferlerinin askıya alınması, ülkeye hiçbir yabancının girişine izin verilmemesi gibi oldukça sert tedbirler alınan Polonya’da bugün de tüm yurt içi uçak seferleri ikinci bir karara kadar askıya alındı. Halkın neredeyse tamamının evlere kapandığı, hayatın adeta durma noktasına geldiği ülkede pek çok kamu kurumu ya faaliyetlerini askıya aldı ya da haftanın belirli günlerinde, belirli saatler arasında hizmet vermeye başladı. Polonya’da şimdiye kadar koronavirüs vakası tespit edilen kişi sayısı 177 olurken, bu akşam saatlerinde 67 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüsden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Ülkede yaklaşık 800 kişi hastanelerde müşahade altında tutulurken, 8 bin kişi de evlerinde karantinaya alınmış durumda. FRANSA'DAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İÇİN 100 BİN POLİS VE JANDARMA Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.

Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu. Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını ifade eden Castaner, bu uygulamanın kontrol edilmesi için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti. Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı. Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söylemişti. Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

TUNUS'TA KORONAVİRÜS İÇİN YENİ ÖNLEMLER Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni önlemler aldı. Başbakan İlyas el-Fahfah, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ülkede Kovid-19'un rastlandığı vaka sayısının 24'e yükseldiğini söyledi. Fahfah, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari ve tahliye amaçlı olanlar dışında kara ve deniz sınırlarının kapatılması, semt pazarları ve kutlama alanları gibi yerlerde toplanılmasının yasaklanması ve tüm gösteri, etkinlik ve spor turnuvalarının ertelenmesine karar verildiğini ifade etti. Tunus'ta son olarak 20 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı. İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 342'YE YÜKSELDİ İspanya’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 342’ye yükseldiği açıklandı. Cumartesi günü acil durum ilan edilen ülkede cadde ve sokaklar boş kaldı. Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüs Avrupa’da etkisini sürdürüyor. İspanya’da son olarak 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 342’ye, vaka sayısının ise 9 bin 428’e yükseldiği duyuruldu. Ülkede artan ölü ve vaka sayılarının ardından koronavirüse karşı alınan önlemler sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz Cumartesi ülke genelinde acil durum ilan edilmesiyle yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi Barselona’da da çoğu dükkan geçtiğimiz Cumartesi’den bu yana kepenk kapatmış durumda. Bölgede sadece market ve eczanelerin açık kalmasına izin verildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 298'E YÜKSELDİ İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Ülkede teyit edilen vaka sayısında büyük bir sıçrama olduğu ifade edilen açıklamasında, toplam vaka sayısının 298'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca şu ana kadar 8 bin 571 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisine yer verildi. İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor. Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı. Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı. Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti. LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 120'YE YÜKSELDİ Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.