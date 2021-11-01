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Koronavirüs tedavisinde C vitamini mucizesi! İyileşme oranını yüzde 70 artırıyor

01.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisinde C vitamininin etkilerini araştıran 12 klinik, umut veren bir sonuca ulaştı. Koronavirüs tedavisi için damar yoluyla verilen C vitaminin kandaki oksijen seviyesini artırarak iltihabı azaltabildiği sonucuna varan araştırmacılar, C vitamini takviyesinin hastanede kalış süresini kısaltabileceğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisinde C vitamini mucizesi! İyileşme oranını yüzde 70 artırıyor

Bilim insanları, C vitamininin ciddi Covid-19'u önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve hastanelerde standart tedavi olması gerektiğini söylerken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19’dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu. İşte detaylar...

COVID-19'U ÖNLEYİP İYİLEŞMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ortak klinik çalışma sonucunda C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği açıklandı.

Bu hafta Life dergisinde yayınlanacak olan 12 klinik araştırmanın sonucunda, vitaminin damardan verilmesinin kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanın hastanede kalış süresini kısaltabileceği tespit edildi.

"ORANI YÜZDE 70 ARTIRIYOR"

Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmada, C vitamininin, belirti gösteren Covid-19 enfeksiyonunun iyileşme oranını plaseboya kıyasla yüzde 70 oranında artırdığı bulundu.

Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi’nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi” diye konuştu.

"20 ADET PORTAKALDA 1 GRAM C VİTAMİNİ VAR VE YETERLİ DEĞİL"

Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi.

İncelemede, Covid hastalarının yüzde 70 ila 80'inde C vitaminini konsantrasyonlarının çok düşük olduğu ve birkaç gram vitaminden yararlanabilecekleri öne sürüldü.

"STANDART BİR UYGULAMA OLMALIDIR"

Londra'daki Imperial College Tıp Fakültesi'nden ortak yazar Dr. Marcela Vizcaychipi, hastaların C vitamini durumunu kontrol etmenin her hastanede standart bir uygulama olması gerektiğini ve iyileşmeyi optimize etmek için uygun bir dozun verilmesi gerektiğini söyledi.

Vizcaychipi, "Her zaman elektrolitlerin, eser elementlerin (Potasyum, sülfür, sodyum, magnezyum vb.) ve vitamin C ve D dahil olmak üzere vitaminlerin değiştirilmesi gibi temel konuların kapsandığından emin olmamız gerekir. Bu standart bir uygulama olmalıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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