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Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu. Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek." dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

ADALET BAKANI: DEPONUZDA MASKE VARSA KAPINIZI ÇALARIZ

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız." ifadelerini kullandı.

"VİRÜS DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Trump öte yandan ABD'deki Kovid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar." dedi.

Geçen haftalardaki basın toplantılarında virüsün kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirten Trump'ın, bugün "Ülkenin normale dönmesi 3-4 ay sürmeyecektir." açıklamasında bulunması dikkati çekti.

Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde alınan önlemlerin gevşetilmesini savunan Trump,"Ekonomiyi bir an önce açmayı düşünüyorum. Bu aylar sürmeyecektir. Virüse karşı alınan önlemlerin sonucunun, sorunun kendisinden daha büyük olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor." yanıtını verdi.
Trump, Kovid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

MELANİA TRUMP DA TEST YAPTIRMIŞ

Eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi." diye konuştu.

TRUMP'IN HIZLA UZAKLAŞMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif." açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi.

(AA-REUTERS)

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koronavirüs Trump basın toplantısı

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