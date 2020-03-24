Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek." dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

ADALET BAKANI: DEPONUZDA MASKE VARSA KAPINIZI ÇALARIZ

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız." ifadelerini kullandı.