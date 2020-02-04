Koronavirüs'ün 'eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var'

Çin Guangzhou'da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişe yarattı.

Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit edilmesi, hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar ise, virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin bölgesindeki bir hasta da, başka bir hastayla aynı mikrofonu kullandığını açıklamıştı.

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalının Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.