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Koronavirüs'ün 'eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var'

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında acil durum ilan edilmesine neden olan koronavirüs'ün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Bilim insanları, koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da virüs tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs'ün 'eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var'

Çin Guangzhou'da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişe yarattı.

Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit edilmesi, hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar ise, virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin bölgesindeki bir hasta da, başka bir hastayla aynı mikrofonu kullandığını açıklamıştı.

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalının Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

De Block, koronavirüs tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu.

Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.

Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti.

Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.

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