Koronavirüs: Vahşi hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor

Yerleşim yerlerindeki hayvanlar boş sokakları ve yolları keşfediyor, yolda karşılaştıkları insanları keyiflendiriyor.

Bunların pek çoğu eşsiz, benzersiz görüntüler olmasa da, koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamalar hayvanlara şehirlerimizin daha içlerine girip bir süre kalmak için gereken güveni verdi.

Bazıları doğal koruma alanları ve parkların kendilerine kalmasının keyfini çıkarırken yetkililer ise turistlerin yokluğunda vahşi yaşamda bir artış bildiriyor.

İstanbul Boğazı normalde dünyanın en kalabalık, işlek deniz yollarından biri.

Büyük tankerler, kargo gemileri ve yolcu botları şehri yarıya kesen boğazdan 24 saat geçiş yapılıyor.

Ancak şimdi koronavirüs kısıtlaması nedeniyle trafikte oluşan kesinti ve balıkçıların evlerinde kalmasıyla, yunuslar sularda yüzüp, oynuyor.

Yunusları uzaktan suda yüzerken görmek çok sıra dışı değil. Ancak şehir sakinlerinin paylaştıkları videolarda yunusların çok daha yakın yüzüp kıyıya yaklaşmaktan çekinmedikleri görülüyor.

Geçmişte yunusları fotoğraflayan bir gemi gözlemcisinin AFP'ye dediğine göre "kıyı şeridindeki kontrolsüz balıkçıların dehşeti geçici olarak durduğundan yunuslar" suyun kenarına yaklaşıyor.

İsrail gazetesi Haaretz ''Hayfa sakinleri eve kapanırken yaban domuzları kontrolü ele aldı'' başlığı kullandı.

Şehir sakinleri ''Yaban domuzları salgından önce de Hayfa şehrinde yiyecek bulmak için geziyorlardı fakat insanların yokluğu onları daha da cesaretlendirdi'' diyor.