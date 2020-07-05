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Koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığı Gaziantep'te flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te, valilik kararıyla düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı.

Koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığı Gaziantep'te flaş karar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, il genelindeki düğünlerde 67 ekipten oluşan toplam 229 personelin görevlendirileceği belirtildi.

Koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken ve açıklanan son verilerde vaka sayısı en çok artan üçüncü kent olarak öne çıkan Gaziantep'te sert tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte son günlerde özellikle düğünlerde çekilen skandal düğün görüntülerinin ardından Gaziantep Valiliği tarafından yeni kararlar alındı.

229 PERSONELDEN OLUŞAN 67 EKİP GÖREV YAPACAK

Alınan kararlar çerçevesinde il merkezindeki düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2020 Pazar günü ilimiz genelinde yapılacak olan düğünlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14.00-19.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış olup Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde bildirim yapılan toplam 108 düğünde 229 personel ve 67 ekip görevlendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak, ilimizin çeşitli yerlerinde hazır kuvvet olarak 14.00-19.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46, 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46 personel olmak üzere 4 grup halinde toplam 92 Genel Hizmet Personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale etmek üzere toplam 84 Çevik Kuvvet personeli görevlendirilmiş olup, il merkezindeki tedbirlerde toplam 539 personel ile 67 ekip görevlendirilmiştir. Oğuzeli ile dış ilçelerimizde yeteri kadar personel görevlendirilerek düğünlerde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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