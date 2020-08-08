HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, son bir ayda kentte koronavirüs vakalarının tavan yapması üzerine, Kilis Valiliği taziyeleri yasakladı.

Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan tespitlerde koronavirüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Valiliğin aldığı yasak kararı vatandaşlar büyük bölümü tarafından olumlu karşılanıyor. Vatandaşlar, valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu, desteklediklerini ifade ettiler.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bakan Koca'dan anlamlı paylaşımBakan Koca'dan anlamlı paylaşım
Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Vakalar çok artarsa ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Fahrettin Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi! Gören telefona sarıldı

Bir buçuk metre uzunluğunda! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.