Koronavirüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama: Risk skalamız değişti, yaş aralıkları açıldı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs vakalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalıkta risk skalasının değiştiğini vurgulayan Savaşçı, gençleri ve özellikle virüse ikinci kez yakalananları uyardı.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın açıklamaları şöyle;

"Hasta ilk seferde Kovid-19'u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor, özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda.

'ORGAN HASARI DAHA FAZLA OLUYOR'

İkinci kez hastalığı geçirince pıhtı atmaya eğilimi varsa küçük pıhtılar atarak organ hasarı daha fazla oluyor.

DAHA AĞIR DURUMDAYKEN GELİYORLAR

Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklerimize gelebiliyor.

RİSK SKALASI DEĞİŞTİ

Risk skalamız değişti. Önceden yaş aralıkları vardı şu anda o aralıklar daha da açıldı.

