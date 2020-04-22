Koronavirüs ve Psikolojimiz: Salgın ve karantiyana ne gibi ruhsal tepkiler veriyoruz?
Koronavirüs ve Psikolojimiz: Salgın ve karantiyana ne gibi ruhsal tepkiler veriyoruz?
22.04.2020 11:55 |
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Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor. Serinin ilk bölümünde salgın ve karantinanın olası psikolojik etkilerini Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar anlatıyor.
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