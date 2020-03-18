Koronavirüs Venedik kanallarını temizledi: Balıklar ve kuğular geri döndü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği yer İtalya oldu. İtalya'da bugün salgında ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980'e ulaştı. Öte yandan, İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon önlemleri de, ülkedeki çok sayıda bölgenin insansızlaşmasıyla sonuçlandı.

DOĞAL HAYAT CANLANDI

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Venedik’te ise kanallardan temiz sular akmaya başladı. Kanalların temizlenmesiyle balıklar ve kuğular görünmeye başladı. Venedik büyük kanal bölgesinde aynı zamanda yunusların dolaşmaya başladığı görüldü.

İtalya'nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldikleri görüldü.



