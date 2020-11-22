Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı

Gaziemir ilçesinde yaşayan ev kadını Betül Köksal (34) ve otobüs şoförü Selami Köksal (34) çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet Köksal'ın, yaklaşık 7 ay önce aniden ateşi yükseldi. Koronavirüs şüphesiyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Ahmet Köksal'ın lösemi olduğu anlaşıldı. Ailenin ilik nakli bekleme süreci başladı. Yurt içi ve yurt dışında Ahmet Köksal için tarama başlatılırken, tam 4 kez uygun donör bulundu ancak donörler nakil işlemi gerçekleşmeden vazgeçti. Donörlerin genellikle koronavirüs salgını nedeniyle ilik bağışlamaktan vazgeçtiğini söyleyen anne Betül Köksal, "İnanın evinizden bile daha steril bir ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce Ahmet Köksal nakile hazırlandı ve nakil için çok ağır bir kemoterapi gördü. Hatta ölümden döndü. Ama ne yazık ki, donörümüz son anda vazgeçti" dedi.

Anne Köksal, "Ateşi düşmeyince hastaneye götürdük. Hastanede koronavirüs testi yapıldı ama negatif çıktı. Yapılan kan testlerinde Ahmet'in ilik kanseri (AML) yani lösemi olduğu anlaşıldı. Biz 3 aylık kürümüzü aldık. 3 ayın sonunda doktor Ahmet'in acilen nakile girmesi gerektiğini söyledi. Bunu bize söylerken de doktorumuz Türkiye'de taramaya başlamış. Tarama yapıldı, 4 donörümüz oldu. Son donörümüzde her şeyimiz hazırdı. Ahmet son kürünü almıştı. Bu süre içerisinde Ahmet'e verilen kemoterapi, normal kemotarepilerden daha yüksek dozdaydı çünkü nakil olması için hücrelerin tamamen bitmiş olması gerekiyordu. Her şeyimiz hazırdı. Ahmet bu ağır kemoterapileri alırken çok sıkıntı çekti. Ölümden döndü, ateşi 44 dereceye kadar yükseldi, döküntüleri oldu. Her şeyimiz hazırdı tam nakile çıkacakken donörümüzün vazgeçtiğini öğrendik. Koronavirüs yüzünden vazgeçmiş. Dünya başımıza yıkıldı" ifadelerini kullandı.