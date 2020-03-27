Koronavirüse aldırmadılar! Yağmur bile onları durduramadı...

Pazarlama sektöründe olduğunu ve mecburen dışarı çıktığını belirten Vahap Demir, "Biz arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyoruz. Tüm halkımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Biz özel sektördeyiz, çalışıyoruz, mecburuz. Ben şaşırıyorum. Hiç alakasız insanlar bakıyorsunuz dışarıda yağmura rağmen çocuğunun elini tutmuş gezmeye çıkmış. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Halbuki, gerçekten çok önemli bir şey. Her akşam 15- 16 kişiye çıktı artık ölüm oranı. Bu daha da fazlalaşabilir. Halkımızın buna karşı duyarlı olmamız lazım" dedi.

'MECBUREN ÇALIŞIYORUZ'

Özel sektörde çalıştığı için evde kalamadığını ifade eden Mehmet Ali Çalıştıran ise "Malum salgından dolayı biz de mecburen özel sektörde olduğumuzdan dolayı çalışmak zorundayız. Çalışmadığımız müddetçe eve ekmek götüremeyeceğiz. Çocuklarımıza, ailemize bakamayacağız. Bir nevi mecburiyetten çalışıyoruz. Yani gönül isterdi ki zoraki olmasın. Devletimizin buna bir el atması, bir çözüm bulması gerektiğini düşünenlerdenim. Dışarıda olanlara akıl erdiremiyorum. Biz mecburi olmamıza rağmen çalışıyoruz ama hiçbir mecburiyeti olmayan insanların bu şekilde çıkıp dolaşmaları hem bizim için sıkıntı hem de onlar için daha büyük sıkıntı" diye konuştu.

