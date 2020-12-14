Koronavirüse karşı ağız salığı uyarısı! 'Bariyer oluşturun'

Pandemi döneminde ağız bakımı ve hijyeninin sağlanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Hospitadent Dental Group Pendik Şubesi Başhekimi Ömer Kadıoğlu, "Hepimizin bu dönemde birçok rutinimizi değiştirmemiz gerekti ve pandemi yeni alışkanlıklarımızı oluşturdu. Bu yeni alışkanlıklarımızda beden sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığımızı korumak için hijyen alışkanlıklarımızı en üst seviyede tutmamız gerekli. Bunun için mutlaka günde en az iki kez dişler fırçalanmalı, diş fırçasının erişemediği alanlardaki bakteri plağını uzaklaştırmak için diş ipi, ara yüz fırçası veya ağız gargarası kullanımı gibi ek önlemler uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra ağız bakımı yapılmadan önce ve sonra eller mutlaka etkili bir biçimde yıkanmalıdır" diye konuştu.
Ayrıca pandemi öncesinde planlanmış tedavilerin, bu dönemde ihmal edilmemesi ve tamamlanması gerektiğini vurgulayan Hospitadent Dental Group Pendik Şubesi Başhekimi Ömer Kadıoğlu, “Hiçbir sağlık sorunu için ‘tedaviye gerek yoktur’ ya da ‘sonra düzeltilir’ gibi bir bakış açısı doğru değildir. Çünkü hastalar açısından önemsiz gibi görünen sorunlar ileride tedavisi daha güç bir hal alabilir. Bu yüzden en doğru yöntem geciktirmeden işin uzmanından görüş almak ve tedavi planlamalarını şekillendirmektir. Ayrıca basit gibi görünen bir sağlık sorunu zamanında tedavi edilmezse başarısız sonuçlar verebilmektedir” dedi.
Diş doktoruna her 6 ayda bir muayene olmak için gitmek hem ağız sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamakta, hem de iyi gitmeyen bir durum var ise önlem alınmasını, tedavi edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Pandemi sürecinin en başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberleri takip ettiklerini; Ağız, Diş Sağlığı Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Derneği ( ADİSSAD ) ile ağız ve diş sağlığı sektöründe faaliyet gösteren diş hastaneleri, diş merkezleri, diş polikliniklerine tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması konusunda öncülük ettiklerini belirten Kadıoğlu, hastaların güvenle diş tedavisi olabileceklerini söyledi ve önerilerde bulundu;
Hastalar randevularına tam zamanında giderek hastane içerisinde kişilerle temasını en aza indirmelidir. Önemli bir başka nokta da randevuya yalnız gidilmesi, bekleme salonunun kalabalıklaşması enfekte olabilecek kişi sayısının artmasına sebep olabilir.
Bazı hastalarımız sadece diş tedavisi için yurt dışından gelmekte, bu durumda 14 gün kuralına uymalı ve kendilerini toplumdan izole etmelidir.
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