Koronavirüse karşı ağız salığı uyarısı! 'Bariyer oluşturun'

Pandemi döneminde ağız bakımı ve hijyeninin sağlanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Hospitadent Dental Group Pendik Şubesi Başhekimi Ömer Kadıoğlu, "Hepimizin bu dönemde birçok rutinimizi değiştirmemiz gerekti ve pandemi yeni alışkanlıklarımızı oluşturdu. Bu yeni alışkanlıklarımızda beden sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığımızı korumak için hijyen alışkanlıklarımızı en üst seviyede tutmamız gerekli. Bunun için mutlaka günde en az iki kez dişler fırçalanmalı, diş fırçasının erişemediği alanlardaki bakteri plağını uzaklaştırmak için diş ipi, ara yüz fırçası veya ağız gargarası kullanımı gibi ek önlemler uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra ağız bakımı yapılmadan önce ve sonra eller mutlaka etkili bir biçimde yıkanmalıdır" diye konuştu.

TEDAVİLER ERTELENMEMELİ

Ayrıca pandemi öncesinde planlanmış tedavilerin, bu dönemde ihmal edilmemesi ve tamamlanması gerektiğini vurgulayan Hospitadent Dental Group Pendik Şubesi Başhekimi Ömer Kadıoğlu, “Hiçbir sağlık sorunu için ‘tedaviye gerek yoktur’ ya da ‘sonra düzeltilir’ gibi bir bakış açısı doğru değildir. Çünkü hastalar açısından önemsiz gibi görünen sorunlar ileride tedavisi daha güç bir hal alabilir. Bu yüzden en doğru yöntem geciktirmeden işin uzmanından görüş almak ve tedavi planlamalarını şekillendirmektir. Ayrıca basit gibi görünen bir sağlık sorunu zamanında tedavi edilmezse başarısız sonuçlar verebilmektedir” dedi.