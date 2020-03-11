Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem! Meclis'te dikkat çeken görüntü

Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

TBMM'DE BİR İLK!

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti.

Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.



