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Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem! Meclis'te dikkat çeken görüntü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.

Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem! Meclis'te dikkat çeken görüntü

Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

TBMM'DE BİR İLK!

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti.

Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.


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