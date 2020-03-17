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Koronavirüse karşı korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte 8 yolu

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini söyleyen uzmanlar, sık sık bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Sadece koronavirüsten korunmak için değil diğer hastalıklardan korunma noktasında da oldukça önem arz eden bu durum için tüketilen yiyecekler oldukça önem taşıyor. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı...

Koronavirüse karşı korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte 8 yolu

Vücuda giren hastalık yapıcı mikrop ve virüsleri ortadan kaldırmak için savaşan bağışıklık sistemi, zaman zaman çeşitli faktörlerden etkilenerek zayıf duruma düşebilir ve buna bağlı olan bazı hastalıkların ağır veya tekrar tekrar yaşanmasına neden olabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yaşam tarzının etkili olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemini baskılayan, zayıf düşüren faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres. Bunların varlığı halen devam ederken bağışıklık güçlendiren takviyeler hiçbir işe yaramaz. Doğru kişiye doğru takviyeler, yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama dair değişiklikler yapılandırıldığında bağışıklık gücünüzü katlar” açıklamasında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle Coronavirus salgınına mağruz kaldığımız bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın önemine değinerek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önerilerde bulundu.

ÇEŞİTLİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Bağışıklık güçlendirici beslenme önce dengeli beslenme ile başlar. 4 besin grubundan yeterli derecede beslenilmeli. Bunlar; süt ve ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde enfeksiyon ile baş etme konusunda çok başarılı besinler var. Özellikle rengarenk çeşitli sebze ve meyveler çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle kıymetli. Özellikle soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze meyvelere beslenme programınızda çeşitli olmak üzere yer vermelisiniz. Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de savunma sistemimize güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden faydalanacağımız gibi probiyotik-prebiyotik takviyelerden de doktor ve diyetisyeniniz uygun görürse kullanabilirsiniz.

ŞEKER VE KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılar. Dolayısıyla kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Örneğin tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur.

PROTEİN ALIMI YETERLİ SEVİYEDE TUTULMALI

Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.

HAFTADA 3 PORSİYON BALIK TÜKETİLMELİ

Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 3 porsiyon öneriyoruz. Tüketemiyorsanız balık yağı kapsüllerini doktor veya diyetisyeninize danışarak tüketebilirsiniz.

ZERDEÇAL TÜKETİMİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRİR

Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en çok çalışma yapılan bitkilerden biri. Bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini biliyoruz. Baharat olarak karabiberle birlikte çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Zerdeçal, zencefil içeren şekersiz pastillerden de yararlanabilirsiniz.

YAĞLI TOHUMLAR BESLENME DÜZENİNE EKLENMELİ

Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve badem E vitamini, bitkisel yağ asidi ve çeşitli mineral içeriği bakımından faydalı. Yağ çeşidi olarak özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağları güçlü antioksidanlardır.

D VİTAMİNİNE DİKKAT EDİLMELİ

D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Doktor önerisiyle gerekiyorsa takviyelerinizi kullanın.

BOL SU TÜKETİLMELİ

Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli.

ÖRNEK TARİF: VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRACAK BİTKİ ÇAYI

Vücut direncinizi arttıracak örnek bitki çayı olarak; yeşil çay+ adaçayı+ 1 çay kaşığı doğal bal karıştırarak günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Ihlamur, rezene, zencefil, kuşburnu çayları da önerilebilir.

ÖRNEK TARİF: BOL ANTİOKSİDANLI SALATA TARİFİ

Semizotu

Haşlanmış nohut / maş fasulyesi

Kuru domates

Kırmızı kapya biber

Haşlanmış karabuğday

Ceviz

Havuç

Kırmızı pancar

Nar taneleri

Limon/ sirke

Zeytinyağı


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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi koronavirüs sağlık

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