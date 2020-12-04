Koronavirüse yakalanan belediye başkanı evinin balkonundan vatandaşlara seslendi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın geçen hafta yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Başkan Taban, eşiyle birlikte evinde kendisini izole etti. Tedavisi devam eden Taban, evinin balkonundan açıklamalarda bulundu. Taban, sağlık durumunun geçen bir hafta içerisinde iyiye gittiğini belirterek, İnegöllü vatandaşları da evinin balkonundan uyararak, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalısınız" şeklinde konuştu.

'RAHATSIZ EDİCİ BİR HASTALIK'

Tedavi sürecinin, kolay olmadığını belirten Taban, "Sağlıkçıların karşısına bu şekilde çıkmak beni üzdü. Bugüne kadar hep 'dikkat edin' diyen tarafta olduk. Ne yazık ki biz de bugün bu rahatsızlığa yakalandık. Genel sağlık durumumuz iyi. Daha kolay geçeceğini düşünmüştüm ama beklediğim kadar da çabuk geçmedi. Yüksek ateş rahatsız edici boyutta ve hırpalayıcı. Bundan dolayı 2-3 gün boyunca neredeyse hiç başımı kaldıramadım. Allah, tüm hastalara acil şifalar versin. Rahatsız edici bir hastalık" dedi.

'İNSAN KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR'

Kullandığı ilaçlar sayesinde durumunun iyiye gittiğini kaydeden Taban, "Yüksek ateşle beraber kontrolünüzü kaybettiğiniz için kendi bakımınızı yapamıyorsunuz. Tedavi için aldığımız ilaçların bu dönemde çok faydası olduğunu düşünüyorum. Doktorların tavsiyesine uygun ilaçlarımızı kullandık. Takviye ilaçlarla da ateşi düşürmek için mücadele verdik" diye konuştu.