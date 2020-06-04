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  4. Koronavirüse yakalanan kadın muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

Koronavirüse yakalanan kadın muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde koronavirüs testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

Koronavirüse yakalanan kadın muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

İstanbul'da 3 gün önce Covid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı.

MUAVİNİ ÖPTÜ, 50 LİRA PARA VERDİ

Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti. Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

muavin

KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Veda Busesi ;DDDD
:)) yazık çocuğa ya..
başka ülkede yaşayamam
Gülsem mi ağlasam mı bilemedim
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