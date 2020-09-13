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Koronavirüse yakalanan KKTC’li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 00:14 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Covid-19 nedeni ile sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Koronavirüse yakalanan KKTC’li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

KKTC’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide koronavirüs tespit edildi.

Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19’a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti. Sağlık durumu akşam saatlerine doğru kötüleşen Zaroğlu, başkent Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Zaroğlu’nun ilerleyen saatlerde ambulans uçak ile Türkiye’ye getirileceği ve tedavisine Ankara’da devam edileceği belirtildi.

KKTC’de toplam koronavirüs vaka sayısı 243’e ulaşırken, şu ana kadar virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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