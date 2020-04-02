Koronavirüsle birlikte artan anksiyete bozukluğu

Çin'in Wuhan kentinden çıkarak bütün dünyayı evlerine hapseden koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla birlikte her geçen gün artan korku ve endişe, yaygın anksiyete bozukluğunu da tetikleyerek artmasına yol açmaktadır. Genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, kuru öksürük, yorgun ve halsizlik hissi gibi belirtiler ile kendini gösteren koronavirüs, astım bronşit, nezle ya da zatürre gibi rahatsızlıkların belirtileriyle aynı bulguları gösterdiği için haliyle insanlar arasında "Acaba bende mi koronavirüse yakalandım?" paniğini meydana getirmektedir. Bu endişe hali de yaygın anksiyete bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir.

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Genel itibariyle kaygı bozukluğu olarak tanımlanan yaygın aksiyete bozukluğu, belli bir nesneye, yere, organa, obsesif düşünceye veya kompulsiyona odaklanmamış, yani belli bir düşünsel veya devinimsel içeriği olmadan yaşanan bir bozukluktur. Odak noktası yoğun ve anlamsız bir kaygıdır. Elbette gerçekle ilişkili bir kaygıdır ama abartılıdır. Özellikle de son zamanlarda Türkiye'de de görülmekte olan koronavirüs, insanlarımız sokağa çıkmalarını engelleyecek derecede kendilerinin endişe ve panik içerisinde yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu da son dönemde anksiyete bozukluğunun en büyük tetikleyicilerinden biri haline gelmiştir.