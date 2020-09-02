Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklama! 'Ciddi anlamda bir mutasyon olursa...'

Korona virüs ile mücadelede sahada aktif çalışan doktorlardan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 enfeksiyonunun korona virüs ailesine üye bir enfeksiyon olduğunu ve RNA grubunda yer aldığını belirtti. RNA grubuna üye virüslerde nokta mutasyonun sık görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Oğuztürk, ciddi anlamda bir mutasyonun da gerçekleşme ihtimalinin teorik olarak mümkün olabileceğini söyledi.

“CİDDİ ANLAMDA BİR MUTASYON OLURSA AŞI ÇALIŞMALARINI BAŞA DÖNME RİSKİ VAR”

Prof. Dr. Oğuztürk, “Covid-19 enfeksiyonunu yapan virüs korona virüs ailesinin bir etkeni, bir bireyi ve RNA grubunda olan bir virüs. Korona virüs ailesindeki RNA virüslerinin mutasyon özelliği DNA virüslerine göre oldukça fazla. Bu virüslerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, küçük nokta mutasyonları çok sık olarak yapması. Ama bu demek değildir ki, bu virüslerde de ciddi anlamda bir mutasyon olmayacak. Eğer o şekilde ciddi anlamda bir mutasyon olursa, aşı çalışmalarının başa dönme riski de söz konusu olabilir. Bu anlamda yeni araştırmalara da ciddi anlamda ihtiyaç var kanaatindeyim. Bu özelliği ile küçük nokta mutasyonlarla aşı çalışmaları açısından risk yok. Ama virüsün tamamen ciddi anlamda büyük bir mutasyon deneyimi gösterip, daha sonra da bu aşı ile bizim mücadelede de sıkıntı yaşamamız söz konusu olabilir. Ya da tam tersi de olabilir. Virüs mutasyona uğradıktan sonra insanlar için hem ölümcül hem de bu kadar büyük bulaşıcılık özelliğini tamamen yitirebilir. Teoride bu söylediklerimizin hepsi mümkün” şeklinde konuştu.